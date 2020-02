Dreister Raub : Hochwertiger Wohnwagen in Oppen gestohlen

Symbolfoto/dpa. Foto: dpa/Friso Gentsch

Oppen Ein hochwertiger Wohnwagen wurde in Oppen gestohlen. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, in der Oppener Straße in Oppen ein hochwertiger Wohnwagen gestohlen.