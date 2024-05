Hochwassereinsatz in der Gemeinde Beckingen Helfer kämpfen gegen Fluten und Hangrutsche

Insgesamt 150 Feuerwehrleute aus allen neun Löschbezirken der Gemeinde Beckingen und 20 Helfer des THW-Ortsverbandes waren wegen des vom Starkregen verursachten Hochwassers im Einsatz. Den ersten Alarm gab es am Freitag um 11.28 Uhr. Aufgrund der wachsenden Anzahl von Notrufen wurde im Beckinger Gerätehaus die technische Einsatzleitung, mit Wehrführer Andreas Michely sowie seinen beiden Stellvertretern Andreas Hoffmann und Robert Gottfrydziak an der Spitze, in Betrieb genommen. In den nächsten Stunden folgten etwa 100 Einsatzstellen innerhalb der Gemeinde Beckingen und zwei zusätzliche Unterstützungseinsätze in der Nachbarkommune Rehlingen-Siersburg. Hinzu kamen zwei Einsätze der Drohnen-Einheit in der Stadt Merzig und in der Gemeinde Mettlach, wo auch später noch geholfen wurde.