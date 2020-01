Gemeinde Beckingen : Saarlandpakt hilft, Kassenkredite abzubauen

Beckingen Der Beckinger Gemeinderat sagt einstimmig Ja zum Beitritt zu dem Pakt, der den Kommunen bei der Teilentschuldung hilft.

„Nach momentanem Stand der Dinge wird die Gemeinde Beckingen auch aufgrund des guten Jahresabschlusses 2018 und der guten Entwicklung im Jahre 2019 voraussichtlich in der Lage sein, ihre Liquiditätskredite vollständig zu tilgen“, sagte er. Dies schaffen nach seiner Einschätzung nur die allerwenigsten Kommunen im Saarland. „Die Gemeinde Beckingen nimmt eine absolute Spitzenposition im Saarland ein!“ Die Verwaltung sei immer bestrebt gewesen, diese Kassenkredite soweit als möglich zu vermeiden, aber auch der Gemeinderat habe mit seiner verantwortungsvollen Finanzpolitik in den letzten Jahren ganz entscheidend dazu beigetragen, dass diese in Beckingen auf einem im Vergleich zu anderen Städten- und Gemeinden im Saarland sehr niedrigen Stand sind. Er kündigte an, dass die Gemeinde Beckingen die Zuschüsse, die durch den Saarlandpakt eingehen, vollständig für Investitionen nutzen werde. Er rechnet mit einer Summe von einer Million Euro jährlich.