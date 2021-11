Tennisfreunde Oppen : Auf dem saarländischen Tennis-Olymp

Die Herren 50 der Tennisfreunde Oppen wurden Meister in der Saarlandliga und schlagen nun kommende Saison in der Oberliga auf. Foto: Schäfer

Oppen Herren 50 der TF Oppen gewinnen in einem dramatischen Saisonfinale Titel.

Einen durchaus überraschenden sportlichen Erfolg kann das Herren-50-Team der Tennisfreunde Oppen in der höchsten saarländischen Spielklasse (Saarlandliga) vermelden. Mit dem Saison-Ziel, einen sicheren Mittelfeldplatz zu belegen, landete das Team am Saison-Ende völlig unerwartet auf Tabellenplatz eins – und sicherte sich somit den Titel und den Aufstieg in die Oberliga.

Die Oppener Mannschaft um Kapitän Thomas Seiwert ließ bereits zum Saison-Auftakt mit einem 11:10-Auswärtserfolg beim stark eingeschätzten TC Ommersheim aufhorchen. Im weiteren Saisonverlauf konnte die Leistung sowohl beim zweiten Auswärtsspiel gegen die SG Wallerfangen/Altforweiler/Dillingen II (19:2) als auch im Lokalderby gegen den favorisierten TC Brotdorf , das Oppen unerwartet klar mit 16:5-gewann, bestätigt werden.

Nachdem auch das Heimspiel gegen die SG Illingen/Eppelborn mit 19:2 deutlich an Oppen ging, kam es im letzten Saisonspiel der mannschaft gegen die ebenfalls noch ungeschlagene SG Nordsaar zu einem finalen „Showdown“ um die Meisterschaft. Diese Partie entwickelte sich nach fulminantem Start des Oppener Teams zu einem wahren Tennis-Thriller. Nach fünf Einzeln-Siegen für Oppen – bei nur einer Niederlage – zeigte sich Titelfavorit Nordsaar auf der heimischen Anlage in St. Wendel zunächst ein wenig geschockt. Zu diesem Zeitpunkt hätte Oppen ein einziger Sieg im Doppel gereicht, um das Spiel für sich zu entscheiden. Doch das erfahrene Team der SG Nordsaar brachte die Tennisfreunde mit drei Siegen in den Doppeln um den ersehnten Erfolg.

Das Oppener Team um Teamkapitän Seiwert hatte sich gedanklich bereits von dem Traum der zum Greifen nahen Meisterschaft verabschiedet. Doch wider Erwarten patzte die SG Nordsaar in ihrem letzten Spiel beim TC Ommersheim, verlor mit 7:14 – und sorgte dafür, dass die spielfreien Oppener doch noch den Titelgewinn feiern konnten.

Der Mannschaft gelang somit die vierte Meisterschaft in den vergangenen fünf Jahren. Team-Kapitän Seiwert bilanzierte, dass mit der Mannschaft von 2016, die in der damaligen A-Klasse im entscheidenden Spiel gegen den TC Großrosseln den Aufstieg in die Landesliga perfekt machte, der Grundstein für die heute erfolgreiche Mannschaft gelegt wurde. Die unmittelbar nachfolgenden Meisterschaften – 2017 in der Landesliga, 2018 Meister in der Verbandsliga und nunmehr 2021 in der Saarlandliga – seien auf einen hervorragenden Teamgeist zurückzuführen. Für die sportliche Weiterentwicklung des Teams sei zudem die sukzessive Erweiterung des Kaders durch die Oppener „Eigengewächse“ Rudi und Alfred Hotz sowie Top-Spieler aus den umliegenden Ortschaften (Jens Weyand, Markus Schulligen, Christoph Schütz, Frank Schuler, Wolfgang Rosport) ausschlaggebend gewesen.