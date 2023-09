Herbstbasar in Beckingen Beckinger Frauen bieten Gebasteltes an

Voll im Gange sind derzeit die Vorbereitungen für den traditionellen Herbstbasar der Bastelgruppe der Katholischen Frauengemeinschaft Beckingen am Sonntag, 10. September, von 10 bis 18 Uhr in und vor der Bastelwerkstatt im Kellergeschoss des Beckinger Pfarrhauses. Dabei wird wiederum eine große Auswahl an herbstlichen Dekorationsartikeln, Futterstellen für Vögel und Eichhörnchen, Nistkästen, Insektenhotels, Handarbeiten, hausgemachter Marmelade und ganz besonders handgestrickte Strümpfe für Kinder und Erwachsene angeboten. Der Erlös geht auch diesmal an Projekte in der Pfarrgemeinde, soziale Zwecke und den in Bolivien tätigen Missionar Pater Heinz aus Düppenweiler, Er wird seit elf Jahren mit Spenden für ein Mädchenheim in Cochabamba unterstützt.