Heimat- und Kulturverein lädt ein : Leckere Koteletts locken am Samstag nach Hargarten

Auch in diesem Jahr brät der Heimat- und Kulturverein Hargarten seine wohlschmeckenden Koteletts und Kartoffeln in der großen Pfanne. Foto: nb

Hargarten Einige Tage nach dem „Kalten Mittwoch“ lädt der Heimat- und Kulturverein in die Flachsstube ein, um eine kulinarische Tradition zu pflegen.

Neben vielen anderen Bräuchen pflegt der Heimat- und Kulturverein Hargarten auch die Tradition des Koteletten-Bratens. Diese hat einen festen Platz im Jahreskalender des kleinen Dorfes. Früher war der Buß- und Bettag (auch „Kalter Mittwoch“ genannt), der vor einigen Jahren als gesetzlicher Feiertag abgeschafft wurde, der ideale Termin. Nun findet es am Samstag danach, diesmal also am 23. November, ab 11 Uhr in und um die Flachsstube neben der Weidentalhalle statt.