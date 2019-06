Haustadt : An Pfingsten wird in Haustadt gekickt

Ein handsigniertes Trikot von Nationalspieler Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) wird im Rahmen des Benefizturniers versteigert. Foto: dpa/Uwe Anspach

Haustadt Ein Benefizturnier soll Geld für „Ein Herz für Rentner“ und „Bildung ist Leben“ einnehmen.

Am kommenden Wochenende, Samstag, 8. Juni und Sonntag, 9. Juni, wird in Haustadt wieder für den guten Zweck gekickt. Der gemeinnützige Verein „Hand in Hand“ richtet an diesen Tagen sein jährliches Benefizturnier aus. Der Erlös wird komplett gespendet: Je die Hälfte des Erlöses geht an „Ein Herz für Rentner“ und an „Bildung ist Leben“.

Die Mitglieder von „Ein Herz für Rentner“ setzen sich bundesweit für Rentner ein, unterstützen sie finanziell und holen sie so häufig zurück in die Mitte der Gesellschaft. „Bildung ist Leben – Elimu ni Uhai“ ist ein Projekt zur Förderung des globalen Lernens in Deutschland, zur Förderung der Bildung von Kindern und Jugendlichen in Tansania sowie zum gegenseitigen Austausch. In Tansania fördert der Verein die Bildung von Jugendlichen, denen ein Schulbesuch ohne finanzielle Unterstützung nicht möglich wäre. In Deutschland werden Projekttage und -stunden in Schulklassen und anderen Gruppierungen zu verschiedenen Themen über Tansania wie Land und Leute, Alltagsleben, Sprache, Bräuche oder Religion sowie zu Themen in den Bereichen Globalisierung, Verteilungsgerechtigkeit, Fairer Handel und Entwicklungspolitik veranstaltet. Bei Interesse kann die Klasse eine Partnerschaft mit einem tansanischen Schulkind eingehen. Auch Brieffreundschaften werden unterstützt.

In den letzten Jahren konnten bis zu 25 Mannschaften für den Jedermann-Wettbewerb gewonnen werden, so dass das Turnier nach Angaben der Initiatoren zu den größten Hobbyturnieren im Saarland zählt.

„Hand in Hand“ konnte dadurch nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 20 000 Euro für gemeinnützige Projekte im In- und Ausland spenden. Laut Nicolas Adam, dem ersten Vorsitzenden von „Hand in Hand“, ist dieser hohe Betrag auch auf die zahlreichen örtlichen Sponsoren zurückzuführen. „Wir sind glücklich, eine so große Unterstützung vor Ort zu erhalten und möchten auch weiterhin die Attraktivität der Gemeinde durch interessante Veranstaltungsangebote für Jung und Alt steigern und gleichzeitig soziale Projekte im In- und Ausland fördern.“

Am Samstag wird außerdem, wie Adam verrät, ein Original-Spielertrikot mit Unterschrift von Nationaltorhüter Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt, früher Paris St. Germain) für den guten Zweck versteigert.

Die wichtigsten Regeln des Turniers: Das Turnier wird auf dem Kleinfeld mit kleinen Toren ausgetragen. Eine Mannschaft besteht dabei aus sechs Feldspielern und einem Torwart, das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Es wird ein Punktsystem für Spieler angewandt. Aktive Spieler von 16 bis 18 Jahre bekommen zwei Punkte, aktive Spieler über 18 bis 40 Jahre drei Punkte, aktive Spieler über 40 Jahre einen Punkt. Eine weibliche Spielerin (außer bei aktiven Fußballerinnen) bringt einen Punkt Abzug. Es dürfen im Höchstfall Spieler mit insgesamt sieben Punkten auf dem Spielfeld sein. Vor Turnierbeginn wird eine entsprechende Liste vom Spielführer ausgefüllt. Wenn mehr als sieben Punkte während eines Spieles auf dem Platz sind, wird das Spiel mit drei Punkten für das gegnerische Team gewertet. Als aktive Spieler gelten alle Spieler, die innerhalb der Saison 2018/2019 in einer Fußballmannschaft gespielt haben. Die genauen Spielzeiten pro Partie werden festgelegt, wenn die Zahl der teilnehmenden Mannschaften feststeht. Das Tragen von Schienbeinschonern ist für alle Teilnehmer verpflichtend.