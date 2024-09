Viele Wert auf die Bedürfnisse des Einzelnen Seit 20 Jahren kümmern sie sich um ihre Senioren

Seit 20 Jahren besteht die Seniorenbetreuung Haus Blandine in Düppenweiler. Das in ruhiger Lage am Fuße des Litermonts errichtete Gebäude öffnete am 1. September 2004 seine Türen für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen aus nah und fern. Das Haus trägt mit Stolz den Namen der aus Düppenweiler stammenden seligen Schwester Blandine.