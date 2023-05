Infrastruktur Hargarten hat jetzt einen Mehrgenerationenplatz

Eine weitere gelungene Bereicherung des rund 550 Einwohner zählenden Dorfes Hargarten ist nun der Mehrgenerationen-Platz am alten Milchhäuschen, kurz MeGPaM genannt. Zur offiziellen Einweihung am Pfingstsamstag, die vom Musikverein Rissenthal unter Leitung von Bernd Lattwein musikalisch eröffnet wurde, konnte Ortsvorsteher Christian Marx viele Mitbürger, Vereinsvertreter und Ehrengäste willkommen heißen. Er bedankte sich bei allen, die zur Verwirklichung des Vorhabens beigetragen haben und betonte: „Heute versammeln wir uns hier, um einen besonderen Ort der Begegnung und Miteinanders – unseren Mehrgenerationen-Platz am alten Milchhäuschen einzuweihen.“ Es sei ein Moment der Freude und des Stolzes für die Gemeinschaft, denn dieser Platz symbolisiere das Zusammenwachsen und den Zusammenhalt in Hargarten. Es sei ein Ort, an dem junge und alte Menschen zusammenkommen, von einander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Marx: „Wir haben uns dafür eingesetzt, dass der Platz zu einem Zentrum des Austauschs und der Begegnung wird. Besonders stolz sind wir auch auf unser neues Großspielgerät Adlernest auf dem Spielplatzbereich, wo die Kinder, spielen und ihre Energie entfalten können. Sie werden von Älteren lernen, von ihrer Weisheit und Geduld profitieren. Gleichzeitig werden diese von der Lebensfreude und dem Enthusiasmus der Jüngeren angesteckt.“