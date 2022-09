Abschied von Hans Magar : Seine Leidenschaft war die Kommunalpolitik

Im Alter von 93 Jahren ist Hans Magar aus Beckingen gestorben. Foto: Norbert Becker

BECKINGEN Lange Jahre hat Hans Magar sich für die CDU im Gemeinderat von Beckingen engagiert. Im Alter von 93 Jahren ist der engagierte Kommunalpolitiker gestorben. Am Freitagmittag wird er beigesetzt.

Der langjährige Kommunalpolitiker und engagierte Mitbürger Hans Magar, der die letzten Jahre im Seniorenheim Haus Blandine in Düppenweiler verbrachte, ist, wie jetzt bekannt wurde, am 3. September im Alter von 93 Jahren verstorben.

Er erblickte am 18. Juli 1929 in Beckingen das Licht der Welt und arbeitete später als Werkmeister bei der Firma Karcher. Schon früh wurde er Mitglied der Katholischen Jugend und bei den Pfadfindern, wirkte beim Wiederaufbau des Zupforchesters mit, sang über 55 Jahre im Kirchenchor und ist dessen Ehrenmitglied. Mitglied war Magar auch im Kultur- und Heimatverein sowie im Saarwaldverein. Des Weiteren betätigte sich der Verstorbene in der THW-Helfervereinigung, als Vorsitzender des Orgelbauvereins, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins zur inneren Kirchenrenovierung und Mitglied des Verwaltungsrates.

Seine große Leidenschaft war aber die Kommunalpolitik. So führte er 20 Jahre den CDU-Ortsverein und wurde in Würdigung seines Engagements dessen Ehrenvorsitzender. Ebenso war er von 1995 bis 2009 Kreisvorsitzender der Senioren-Union und wurde auch deren Ehrenvorsitzender. Von 1961 bis 1974 gehörte Magar dem Beckinger Gemeinderat an, dann zur Zeit der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 dem Beauftragten-Gremium, war danach bis 1994 Mitglied des neuen Gemeinderates der Großgemeinde und übte dabei von 1984 bis 1989 auch das Amt des zweiten Beigeordneten aus. Für seine kommunalpolitischen Verdienste wurde ihm die Freiherr-von-Stein-Medaille verliehen, ebenso erhielt er für sein Engagement in der Gemeinde Beckingen deren Bürgerplakette.