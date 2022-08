Grundschule Beckingen : Baustelle begeistert Beckinger Kinder

Beckingen Die Beckinger Grundschüler machen einen Ausflug auf eine Baustelle, direkt vor der Tür. Dort konnten sie einmal die Maschinen in Aktion erleben.

Der Kreisverkehrsplatz auf der L 347 in unmittelbarer Nähe der GrundschuIe Beckingen wird zur Zeit durch den Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) und die Baufirma Peter Gross Bau Holding GmbH erneuert. Eine Baustelle direkt vor der Haustür ist für die Grundschulkinder eine gute Gelegenheit, den Ort des Geschehens zu besuchen und bei den Experten Wissenswertes über Bagger, Beton und Straßenbau zu erfahren. So empfingen die dort tätige Baufirma Peter Gross Bau Holding GmbH und der Landesbetrieb für Straßenbau rund 60 Kinder der Ganztagsschule Beckingen, den Bürgermeister der Gemeinde Thomas Collmann sowie den Schulleiter der Grundschule Martin Breinig.

Ein paar Kinder schnappten sich gleich eine Schippe und verteilten den Sandhaufen auf dem Gehweg und hatten viel Spaß dabei. Beim Gang durch die Baustelle entdeckten sie unter anderem einen Gullideckel. „Können wir da mal reinschauen?“, fragte eines der Kinder. Daraufhin wurde den Kindern gezeigt, wie tief es unter dem Deckel nach unten in die Kanalisation geht. Danach führte es die Kinder zu den Bauarbeitern, die gerade die Randsteine in die Betonrückenstütze setzten. Dabei wurde ihnen alles Wissenswerte über die Bauweise mit Beton erklärt.

Am Ende der Baustellenbesichtigung konnten die Kinder noch Fragen stellen. Sie waren sehr interessiert, eine Baustelle einmal in Aktion erleben zu können. Mit vielen neuen Erfahrungen ging es für sie anschließend wieder zurück in die Grundschule. Als die Bauleiterin am Ende verkündete, dass die Helme und Warnwesten mit nach Hause genommen werden dürfen, war die Freude bei den Kindern riesig.