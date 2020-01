Grenzsteinfeier in Oppen : Der alte Grenzstein hat ein neues Zuhause

Oppen Mit dem Setzen des Grenzsteines erinnerte Beckingens Bürgermeister Thomas Collmann an die Zeit, als Oppen ein Grenzort war.

Nur eine Ortstafel trennt heutzutage Oppen und Reimsbach – doch das war nicht immer so. Von 1920 bis 1935 verlief dort eine Staatsgrenze, die nicht nur die beiden Dörfer, sondern auch das dem Völkerbund unterstellte Saargebiet und das Deutsche Reich (Preußen) trennte. Grundlage hierfür war der nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg abgeschlossene Versailler Friedensvertrag, der am 10. Januar 1920, also vor genau 100 Jahren, in Kraft trat. Während Oppen danach beim Deutschen Reich verblieb, wurde der Nachbarort Reimsbach dem neugebildeten und wirtschaftlich an Frankreich angegliederten Saargebiet zugeordnet.