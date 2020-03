Kostenpflichtiger Inhalt: Reimsbach/Weiskirchen : Gemeinsam auf den ersten Platz

Die am erfolgreichen Gemeinschafts-Projekt beteiligten Schülerinnen und Schüler der Eichenlaubschule Weiskirchen und der Grundschule Reimsbach mit ihrem Lehrpersonal. Foto: Schule

REIMSBACH/WEISKIRCHEN Ein Gemeinschaftsprojekt der Grundschule Reimsbach und der Eichenlaubschule Weiskirchen holte beim Medien-Wettbewerb „DigiSnack“ den ersten Preis. Die Weiskircher Schule landete sogar noch zweimal auf Platz eins.



Beim Medien-Wettbewerb „DigiSaar“ gewann das Gemeinschaftsprojekt „Lernen digital – für uns ganz normal“ der Eichenlaubschule Weiskirchen und der Grundschule Reimsbach einen Preis aus Landesebene. Wie kann gemeinsames Lernen zwischen Grundschülern und Schülern einer weiterführenden Schule gelingen? Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden und wie können dabei digitale Medien den Lernprozess unterstützen? Auf diese Fragefragestellungen gaben 13 Schüler der Grundschule Reimsbach und der Eichenlaubschule Weiskirchen am ersten „Tag der Digitalen Bildung“ an der Universität des Saarlandes in ihrer Präsentation Besuchern und Vertretern der Jury Auskunft.

Beide Schulen hatten ein kooperatives Lernprojekt mit digitalen Medien gestaltet und dieses bei „DigiSaar“, dem Medienwettbewerb der Landesmedienanstalt des Saarlandes, eingereicht. Das gemeinsame Projekt „Lernen digital – für uns ganz normal“ wurde im Rahmen einer sogenannten Barcampsession mit dem Arbeitstitel „Ideen für den DigitalPakt Schule“ von Vertretern des Bildungsministeriums und der Landesmedienanstalt des Saarlandes mit dem ersten Platz in der Kategorie „Vernetztes Lernen zwischen Bildungseinrichtungen“ ausgezeichnet.

Info Drei erste Plätze in fünf Kategorien Die Eichenlaubschule (ELS) Weiskirchen hat geschafft, was sonst nur dem FC Bayern gelingt. Gleich im Triple wurde die Gemeinschaftsschule beim Medienwettbewerb „DigiSaar“ ausgezeichnet. In drei von fünf Wettbewerbskategorien konnten die Projekte aus Weiskirchen die Jury überzeugen und wurden jeweils mit dem ersten Platz honoriert. Neben dem Gemeinschaftsprojekt mit der Reimsbacher Schule überzeugte auch der Beitrag der ELS im Bereich „Coding“. Ältere Schüler der Klassenstufe 9 bereiteten hier im Rahmen ihres Medienkompetenz-Kurses kleine Programmierprojekte vor, die sie im Anschluss gemeinsam mit Schülern der Stufe 5 umsetzen. Ein Mammut- und zugleich Herzensprojekt der Schule nahm in der Kategorie „Partizipation und Mitbestimmung“ den obersten Platz auf dem Treppchen ein. Die ELS hat am Medienkompetenztag „DigiSnick“ einen kompletten Schultag mit der gesamten Schulgemeinschaft (Schüler, Lehrer, Eltern) gestaltet. Das hieß: die Kontrolle abgeben und die Schüler das Programm gestalten lassen. Warum dies gerade für die Schulentwicklung und das Gemeinschaftsgefühl ein Gewinn war, erzählten die Schüler bei der Preisverleihung gemeinsam mit Schulleiterin Rita Dibos und den Projektverantwortlichen Alexander Koch, Julia Frei und Anika Kirsch. Der Film mit den Eindrücken des Tages, ebenfalls von Schülern im Rahmen des Medienkompetenzunterrichtes erstellt, begeisterte die Lehrer anderer Schulen sowie die Fachjury. Der Film ist auf der Homepage der Schule (www.eichenlaubschule.de) im „Eichenlaub-Kino“ verfügbar.

Und so lief das Projekt ab: Zu Beginn des Jahres erfolgte zunächst ein „virtuelles“ Kennenlernen beider Schülergruppen per Videokonferenz, die Festlegung der Themen sowie die Absprache der Aufgaben. In der Eichenlaubschule Weiskirchen wurden im Rahmen des Fachbereichs Medien kurze Erklärvideos zu bestimmten digitalen Werkzeugen und Apps angefertigt und anschließend den Grundschülern per Internet mit Aufgabenstellungen zugestellt.