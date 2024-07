Beide Beigeordnete aus dem Jamaika-Bündnis Gemeinderat hat sich konstituiert – CDU und SPD bilden in Beckingen keine Koalition mehr

In der Gemeinde Beckingen wird es in den kommenden fünf Jahren weiterhin zwei ehrenamtliche Beigeordnete als Stellvertreter von Bürgermeister Thomas Collmann (SPD) geben. Diese wurden in der konstituierenden Sitzung am vergangenen Donnerstag gewählt – und stammen beide aus den Reihen des neu gegründeten Jamaika-Bündnisses.