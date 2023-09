Im zweiten Anlauf Nächster Schritt zum neuen Netto in Reimsbach: Gemeinderat schafft Baurecht

Der Gemeinderat von Beckingen hat in der vergangenen Woche Baurecht für den geplanten Netto-Einkaufsmarkt in Reimsbach geschaffen. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes wurde bei einer Enthaltung angenommen. Bereits im Tagesordnungspunkt zuvor hatte der Gemeinderat geschlossen dem Abschluss eines Durchführungsvertrages mit der Vorhabenträgerin – der Perfecta Bauträger- und Baubetreuungsgesellschaft aus St. Ingbert, vertreten durch Hans-Peter Schubert – zugestimmt. Somit können die Bauarbeiten für die neue Discounter-Filiale, die mit einer Verkaufsfläche von 799 Quadratmetern in der Ortsmitte von Reimsbach auf dem Areal einer alten Tankstelle entstehen soll, beginnen.