Großprojekt für Zivilschutzkräfte Beckinger Gemeinderat stimmt für Bau des Rettungszentrum Oberes Haustadter Tal

Der Gemeinderat von Beckingen hat das Planungsverfahren eingeleitet, das erforderlich ist, um das geplante Rettungszentrum Oberes Tal bei Reimsbach zu genehmigen. Der Rat fasste in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag den so genannten Aufstellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes für den vorgesehenen Standort des Rettungszentrums, einem Grundstück am Rande der Landstraße 156 zwischen Erbringen und Reimsbach. Auf einer Fläche von rund 94 Ar Größe soll ein Domizil für die Feuerwehr und das Technische Hilfswerk (THW) hochgezogen werden. Ursprünglich sollten dort die Feuerwehr-Löschbezirke aus Erbringen, Hargarten, Reimsbach und Oppen fusionieren und dort eine neue Heimat in Form einer Stützpunkt-Feuerwache finden.