Nächster Schritt: Bürgerforen Vorbereitet auf Hochwasser und Starkregen

Die Gemeinde Beckingen erstellt ein kommunales Konzept zur Starkregen- und Hochwasservorsorge für alle Ortsteile. Damit sollen auf mehreren Ebenen Vorkehrungen für solche Ereignisse vorangetrieben werden. Bei einer Auftaktveranstaltung in der Beckinger Deutschherrenhalle haben die Verantwortlichen das Projekt jüngst knapp 100 Interessierten vorgestellt. Daran schließen sich Bürgerforen für die einzelnen Orte an, die an diesem Donnerstag, 7. März, beginnen (siehe Infobox).