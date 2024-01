Großprojekt am Saarufer Schönheitskur für den Garten am Ufer der Saar

Beckingen · Großer Tag in Beckingen. Die Staatssekretärin aus dem saarländischen Wirtschaftsministerium, Elena Yorgova-Ramanauskas, ist mit einem Zuschussbescheid über 3 182 500 Euro im Gepäck, in die Gemeinde Beckingen gekommen. Sehr zur Freude von Bürgermeister Thomas Collman, der es kaum fassen konnte, dass seine Gemeinde einen Förderbetrag in dieser Höhe bekommen wird. Mit diesem Geld werde nun der Saargarten, zwischen B51 und Saar gelegen, erweitert und damit aufgewertet. Was dort an Neuem geplant ist.

22.01.2024 , 13:00 Uhr

Der Beckinger Saargarten aus der Vogelperspektive. Foto: Ruppenthal

Von Michael Rauch

Großer Bahnhof im Alten Bahnhof in Beckingen: Am Freitag war für die Gemeinde ein Feiertag, weil nicht alle Tage der Kommune einen Förderbescheid deutlich über drei Millionen überreicht wird.