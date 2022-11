Truppmann Teil eins erfolgreich gemeistert : Beckinger Wehrleute haben in Theorie und Praxis allerlei gelernt

Düppenweiler Elf Wehrleute aus der Gemeinde Beckingen haben den ersten Lehrgang zum Truppmann gemeistert.

Elf junge Feuerwehrleute, darunter auch Quereinsteiger, aus vier Löschbezirken der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Beckingen haben kürzlich wieder in Düppenweiler einen Lehrgang Truppmann Teil eins (Grundlehrgang) absolviert. Sie wurden von Gemeindeausbildungsleiter Markus Diwersy und seinem Ausbilderteam in insgesamt 70 Stunden abends und samstags in Theorie und Praxis geschult. Zum Abschluss des Lehrgangs, bei dem Themen wie Löscheinsatz, Gerätekunde, Rettung und technische Hilfeleistung in Theorie und Praxis vermittelt wurden und zudem auch eine Lernerfolgskontrolle gehörte, konnte er als Gäste den ersten Gemeindebeigeordneten Hubert Schwinn und den zweiten stellvertretenden Wehrführer Robert Gottfrydziak begrüßen.