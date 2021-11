Volkstrauertag : Gedenkfeier auf dem Ehrenfriedhof in Reimsbach

Reimsbach Die alljährlich am Volkstrauertag stattfindende Gedenkfeier wurde auch in diesem Jahr wieder ortsübergreifend auf dem Reimsbacher Ehrenfriedhof, der größten und bedeutendsten Gedenkstätte in der Gemeinde Beckingen, veranstaltet.

Auch die Reimsbacher Ortsvorsteherin Ferber brachte in ihrer Rede ein treffendes Zitat, das aber von John F. Kennedy stammt und lautet: „Die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen oder der Krieg setzt der Menschheit ein Ende.“ Weiterhin sagte sie unter anderem: „Das Gedenken an die Toten ist für uns auch Mahnung, aus der Vergangenheit Schlüsse zu ziehen und danach zu handeln. Wann und wo immer wir heute helfen können, Blutvergießen zu beenden und Not zu lindern, sollten oder müssen wir unseren Beitrag leisten.“ Spontan griff auch der Oppener Ehrenlöschbezirksführer Alfred Klauck als vom Krieg betroffener Mitbürger zum Mikrofon. Er schilderte mit bewegenden Worten, dass sein Vater Peter am zweiten Weihnachtsfeiertag 1944 in Belgien gefallen ist und dort auf einem Soldatenfriedhof bei der Ardennenstadt Bastogne, den er schon oft besucht habe, seine letzte Ruhe fand. Der 84-jährige Klauck, der so zum Halbwaisen wurde, unterstrich, welche große persönliche Bedeutung daher die Gedenkfeier hier in Reimsbach für ihn hat „Ich hoffe, dass ich noch lange dabei sein kann“, wünschte er.