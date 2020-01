HAUSTADT : Helfer polieren die Kleiderkammer auf

HAUSTADT Die Anlaufstelle der Christlichen Bürgerhilfe Beckingen in der ehemaligen Grundschule Haustadt ist renoviert worden.

Nicht nur bedürftige Mitbürger, die auf der Suche nach Kleidung waren, fanden sich am Dienstagnachmittag zur Öffnungszeit der Kleiderkammer der Christlichen Bürgerhilfe Beckingen e.V. (CBHB) in der ehemaligen Grundschule Haustadt ein. Auch Mitglieder und Gäste, darunter die Ministerin für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, Monika Bachmann, Bürgermeister Thomas Collmann und Ortsvorsteher Peter Scheuren lockte es in die ehemalige Grundschule Haustadt. Sie wollten sich einen Eindruck von dem neuen Erscheinungsbild des Raumes verschaffen. Helfer aus den eigenen Reihen hatten ihn neu gestaltet, und Mitarbeiter des Bauhofes für einen hellen Anstrich gesorgt.