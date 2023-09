1. FC Reimsbach Ein Mann mehr – und dennoch den Ausgleich kassiert

280 Zuschauer im Reimsbacher Waldstadion sahen am Sonntag ein gutes Spiel und ein 2:2 (1:1)-Unentschieden zwischen den Fußball-Verbandsligisten 1. FC Reimsbach und der 1. FC Saarbrücken II. Der Gast erwischte einen Traumstart, Harry Ngoudou Nguini traf bereits nach drei Minuten zum 1:0 für den Tabellendritten. Vorangegangen war ein Stellungsfehler von Reimsbachs Innenverteidiger Paul Hamann. „Ich hab mich da total verschätzt. Den Ball muss ich klären. Klarer Fehler von mir“, war Hamann ehrlich. Doch Reimsbachs Antwort kam schnell: Ukyo Kagami, der nach seiner Blinddarm-OP wieder spielte, wurde in der 13. Minute von FCS-Torhüter Erdin Bajrami vor dem Strafraum gefoult: Rot für den Torwart, Freistoß für Reimsbach. Spielertrainer Nico Portz trat an und zimmerte den Ball zum 1:1 in den Winkel.