Nachbericht : 1:4: Erneute Schlappe für den FC Reimsbach

Reimsbach Erneut chancenlos. Wie am vorletzten Spieltag bei der 0:5-Heimniederlage gegen den FSV Jägersburg, hat Aufsteiger FC Reimsbach in der Fußball-Saarlandliga beim SC Halberg Brebach erneut eine deutliche Niederlage einstecken müssen.

Nach 90 Minuten hieß es 4:1 für die Saarbrücker. Und das war aus Sicht des FC Reimsbach noch positiv. „Da war nichts drin für uns. Zu Beginn konnten wir noch ganz gut mithalten, doch dann ist Brebach mit einem Traumtor in Führung gegangen“, erzählt der Reimsbacher Spielertrainer Nico Portz. Sein Brebacher Kollege, Trainer Martin Peter, sah es ähnlich. „Wir haben es langsam angehen lassen und uns in der ersten Viertelstunde kein Bein ausgerissen. Dann sind wir aber ins Rollen gekommen, haben uns zahlreiche Torchancen erspielt und hätten schon vor dem 1:0 in Führung gehen müssen.“ Martin Peter meinte damit den Kopfball von Abwehrchef Vedran Ivancovic, der ganz knapp am Kasten von Torhüter Julian Klasen vorbeistrich, oder als Arthur Schneider den Ball an die Unterkante der Latte nagelte.