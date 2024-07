Saarland-Meisterschaft der Förderschulen Im Finale sind Nerven aus Stahlseil gefragt

Bei den saarländischen Fußball-Meisterschaften für Förderschulen Lernen und Entwicklung im Reimsbacher Waldstadion lieferten sich zwölf Mannschaften ein packendes Turnier. Die Spiele wurden in drei Gruppen à vier Mannschaften ausgetragen. Dabei gingen als Gruppensieger hervor: in Gruppe A die Albert-Schweitzer-Schule St. Ingbert, in Gruppe B die Hofschule Bildstock und in Gruppe C die Spielgemeinschaft (SG) Wingertschule/Schule am Ziehwald Neunkirchen.