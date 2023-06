Im Elfmeterschießen versagen die Nerven Ein Krimi ohne Happy End

Es war an Spannung nicht mehr zu überbieten: Nach 120 Minuten stand bei der Neuauflage des Relegationsspiels um den Aufstieg in die Fußball-Saarlandliga zwischen dem 1. FC Reimsbach und der SG Marpingen-Urexweiler 1:1. Also musste das Elfmeterschießen im Rennen um den letzten freien Platz in der höchsten saarländischen Liga entscheiden. Nachdem Fabio Groß den den 1. FC Reimsbach in Führung geschossen hatte, glich Sören Recktenwald für Marpingen aus. Dann der Schreckmoment für Reimsbach: Ali Mousavi scheiterte an SG-Torhüter Konstantin Lorang. Damit lag Marpingen-Urexweiler vorne – und die nächsten Schützen trafen alle. Als letzter Reimsbacher ging schließlich Spielertrainer Nico Portz zum Punkt. Klar war: Portz muss treffen, sonst ist der Saarlandliga-Traum vorüber. Portz läuft an, schießt halbhoch, doch der Ball fliegt eine Handbreit am linken Pfosten vorbei. Die Spieler der SG Marpingen-Urexweiler stürmen auf Torhüter Lorang zu und feiern ihn, die Reimsbacher sinken an der Mittellinie zusammen. Wenig später stürmen die Marpinger Anhänger den Platz und eine wilde Party beginnt.