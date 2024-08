Einkaufen rund um die Uhr Neuer Nahversorger bietet in Reimsbach endlose Öffnungszeiten

Ab sofort steht den Reimsbachern mit der Eröffnung von Friedas 24 ein neuer Nahversorger zur Verfügung. Der Name ist Programm: Friedas 24 hat 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche geöffnet und bietet eine breite Palette an Produkten für den täglichen Bedarf an. Der Zutritt und die bargeldlose Zahlung werden videoüberwacht.