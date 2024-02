Bilanz des Einsatzjahres Das neue Löschfahrzeug war beherrschendes Thema

Einen breiten Raum in der Versammlung nahm die Diskussion über das neue Einsatzfahrzeug ein, das die Oppener eigentlich in diesem Jahr bekommen sollten. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Gemeinderat im November 2022 gefasst. Doch im vergangenen Jahr entschied sich der Löschbezirk dann, aus der geplanten Fusion mit den Nachbar-Wehren in Reimsbach, Erbringen und Hargarten auszusteigen. Nun gibt es, wie sich auf der Versammlung zeigte, Befürchtungen auf Seiten der Oppener Wehrleute, dass wegen dieses Ausstiegs das neue Einsatzfahrzeug, das nach den Worten von Niclas Petry dringend erforderlich ist, doch nicht nach Oppen kommen könnte. Petry sagte, er und seine kameraden erwarteten hierzu vom Bürgermeister als Chef der Wehr ein klares Bekenntnis zu Oppen. Doch das blieb Bürgermeister Collmann an diesem Abend schuldig: „Für mich steht die Sicherheit der Gesamtgemeinde im Mittelpunkt“, sagte Collmann. Auch wenn die Oppener Wehr aus dem Fusionsprozess ausgestiegen sei, werde dieser mit den drei verbliebenen Löschbezirken weitergeführt. Er bedauere den Ausstieg: „Ich bin traurig über die Entscheidung des Löschbezirkes. Ich werde werde aber unaufgeregt, objektiv und sachlich damit umgehen, denn ich möchte keinen einzigen Feuerwehrmann deswegen verlieren.“ Collmann sagte weiter, vor dem Hintergrund der Tatsache, dass das Brandschutz-, Bedarfs- und Entwicklungskonzept der Gemeinde schon über 13 Jahre alt sei und eine Überarbeitung dringend angezeigt sei, habe er Handlungsbedarf gesehen: „Wir werden seitens der Verwaltung alles auf den Prüfstand stellen und eine Expertise durch ein unabhängiges Fachbüro in Auftrag geben.“ Zugleich erklärte er aber auch: „Das Fahrzeug wird voraussichtlich erst Ende 2024 zur Verfügung stehen. Bis jetzt ist dieses Fahrzeug der Feuerwehr Oppen zugeteilt.“ Collmann betonte weiter, er werde bei der Entscheidungsfindung die neue Wehrführung um Andreas Michely mit ins Boot nehmen.