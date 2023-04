Großes Jubiläum Seit hundert Jahren schützen sie ihr Erbringen

Zum Jahresprogramm des Löschbezirks Erbringen gehört seit vielen Jahren ein kleines Fest anlässlich des traditionellen Maibaumaufstellens am Sonntag, 30. April, und am darauffolgenden Feiertag, Montag, 1. Mai. In diesem Jahr wird an beiden Tagen ganz besonders gefeiert, denn die Freiwillige Feuerwehr Erbringen begeht im Rahmen des Festprogramms (siehe Info) ihr 100-jähriges Bestehen. Dabei blickt sie auf die vergangene Zeit mit Höhen und Tiefen zurück und schaut auch nach vorne.