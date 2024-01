Gegründet 1874 Beckinger Feuerwehr startet in Jubiläumsjahr

Das Festprogramm am Samstag (Dreikönigstag) war ein sehr gelungener Auftakt für das Jubiläumsjahr 2024 der Freiwilligen Feuerwehr des Löschbezirks Beckingen anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens. Los ging es mit einem gemeinsamen Kirchgang der Feuerwehrleute und Gäste, darunter Dr. Bernhard Groß, Generalarzt der Luftwaffe, als Schirmherr und Bürgermeister Thomas Collmann als Chef der Wehr, unter musikalischer Begleitung des Vereinigten Blasorchesters Beckingen mit Unterstützung des Musikvereins Reimsbach-Oppen. Zusammen mit Pastor Helmut Mohr nebst Messdienern sowie den Sternsingern, die an diesem Tag unterwegs waren, erfolgte ein feierlicher Einzug in die festlich geschmückte Pfarrkirche St. Johannes und Paul. Dort nahm Pastor Mohr, der in seiner Predigt das Engagement der Heiligen Drei Könige und das Ehrenamt der Feuerwehr hervorhob, die Segnung des neuen schmucken Fahnenbandes vor.