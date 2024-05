Sonnenstudio Hackenberger in Hargarten Der Sonnentempel soll noch lange bleiben

Der Sonnentempel mit ägyptischen Flair in Hargarten ist eine weithin bekannte Adresse für „Bräunen mit Verstand“, wie sein Wahlspruch lautet. Firmeninhaber Franz Hackenberger verwirklichte seine Idee mit viel Engagement und machte sie zu einem geschäftlichen Erfolg. Mit berechtigtem Stolz blickt er auf seinen beruflichen Werdegang zurück: „Im Jahre 1974, also vor nunmehr 50 Jahren, kam ich das erste Mal mit Solarien in Verbindung. Die Firma Waldmann aus Villingen-Schwenningen baute Sonnenduschen und der Saunabetrieb Pelesch in Dillingen hatte hierfür den Vertrieb.“ Hackenberger weiter: „Da ich Elektriker gelernt hatte, bot ich mich an, die Sonnenduschen mit einem Lkw im Werk abzuholen und dann auch die Auslieferung und Montage der Geräte zu übernehmen. Schnell erkannte ich, dass mit dem Bräunen Geld zu verdienen war.“