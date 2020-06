Auslaufendes Heizšl macht der Feuerwehr in Reimsbach (Merzig-Wadern) am Samstag .(6.6.2020) in der Reimsbacher Stra§e zu schaffen. Ein LEck in einem ltank verursachte ein Auslaufen von l und eine Belastung des Oberen Reimsbacher Bachs. Die Feuerwehr stopfte das Loch im ltank mit einem Stopfen und einer Holzlatte, im Bach wurde eine lsperre ausgelegt. bub Foto: BeckerBredel Foto: BeckerBredel