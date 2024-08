Freiwillige Feuerwehr Beckingen freut sich über viele Besucher Am Dreikönigstag 1874 legte die Wehr los

„Seit 1874 sind 150 Jahre vergangen und in dieser Zeit hat sich viel verändert. Eins ist aber über all die Zeit unverändert geblieben: Ob technische Hilfeleistung oder Verkehrsunfälle, Beckingen konnte und kann sich auf seine Feuerwehr jederzeit und voll verlassen. Dass ich im Jahre 2024 die Schirmherrschaft für die Feier des 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Beckingen übernehmen darf, ist für mich eine ganz besondere Ehre. Bis 1992 war ich über viele Jahre selbst Mitglied der Beckinger Feuerwehr. In dieser Zeit habe ich in zahlreichen Übungen und Einsätzen erleben können, was es heißt, für andere da zu sein., wenn Hilfe gebraucht wird. Ich habe aber auch erlebt, wie wichtig es neben Wissen und Erfahrung, permanenter Übung und guter Ausbildung ist, sich auf seine Kameradinnen und Kameraden jederzeit verlassen zu können, um im Team gemeinsam auch in schwierigen Lagen bestehen zu können“