Feuerwehr Honzrath zieht Bilanz : Löschbezirk Honzrath rückte 2019 zu 19 Einsätzen aus

Nicht nur das Jubiläum ihrer Gründung vor 100 Jahren feiert die Freiwillige Feuerwehr des Löschbezirks Honzrath im Jahr 2020 , sondern auch das 4o-jährige Bestehen ihres Feuerwehrgerätehauses, das am 19. April 1980 als eine der letzten Amtshandlungen von dem damaligen Innenminister Alfred Wilhelm seiner Bestimmung übergeben wurde. Foto: nb

HONZRATH Das Jahr 2020 steht bei der Feuerwehr Honzrath im Zeichen eines großen Jubiläums. Doch zunächst blickte die Wehr aufs vergangene Jahr zurück.

„Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr“: Dem Wahlspruch, den sich die Einsatzkräfte aus Honzrath vor 100 Jahren gegeben haben, sind ihre Nachfolger heute noch treu. Wie seit 1920 sind die Feuerwehrleute ein verlässlicher Garant für die Sicherheit der Mitbürger und in das örtliche Gemeinschaftsleben eingebunden. Gebührend gefeiert wird das runde Jubiläum am zweiten Juli-Wochenende. Reibungslos verlief die erste Jahreshauptversammlung des Löschbezirks Honzrath unter Leitung des vor einem Jahr neugewählten Löschbezirksführers Thomas Opsölder. Hierzu hieß er neben den Aktiven die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, der Altersabteilung und Förderer sowie als Gäste Bürgermeister Thomas Collmann, Ortsvorsteher Joachim Gratz, Wehrführer Martin Schneider und die Ordnungsamtsleiterin Iris Kastler-Ehl willkommen.

Schriftführer Patrick Hahn gab mit seinem Jahresbericht einen ausführlichen Rückblick auf das vergangene Jahr. Demnach gehören dem Löschbezirk derzeit 35 Aktive, 26 Jugendfeuerwehrmitglieder, elf Alterskameraden und 16 fördernde Mitglieder an. Zu 19 Einsätzen – davon zehn Brände und neun Hilfeleistungen – wurde der Löschbezirk im vergangenen Jahr alarmiert. Sechs theoretische Unterrichte und zwölf praktische Übungen, dabei auch überörtliche, fanden statt. Einige Wehrleute nahmen an Lehrgängen teil. Angeboten wurden wieder die regelmäßigen Donnerstagstreffs, die nicht nur die Kameradschaft fördern, sondern ebenso für Arbeiten ums Feuerwehrgerätehaus, an Fahrzeugen und Material genutzt werden.