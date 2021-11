21 Teilnehmer aus der Gemeinde Beckingen : Freiwillige Feuerwehr Beckingen - Funklehrgang

HAUSTADT Bei der Feuerwehr gehören verschiedene Ausbildungen dazu, so auch der Sprechfunk. Die Wehr in Haustadt hat dies angeboten.

Zum Lehrgangsschluss am Samstag konnte Gemeindeausbildungsleiter Markus Diwersy neben den frisch ausgebildeten Sprechfunkern sowie Gemeindefunkwart und Lehrgangsleiter Bickelmann mit seinem Ausbilderteam vom Löschbezirk Düppenweiler als Gäste auch besonders den ersten Beigeordneten Josef Bernardi als Vertreter des Bürgermeisters, Wehrführer Martin Schneider und die Feuerwehrsachbearbeiterin Lisa Kiefer begrüßen. Er wies darauf hin, dass coronabedingt in letzter Zeit kein Sprechfunker-Lehrgang mehr abgehalten werden konnte. „Mit 21 Teilnehmern hatten wir nun einen starken Lehrgang. Diese Funkunterweisung ist für die spätere Atemschutzgeräteträger-Ausbildung notwendig“, betonte Gemeindeausbilder Diwersy.

Er dankte Lehrgangsleiter Bickelmann und seinem Team für die gute Ausbildung und den Kameraden des Löschbezirks Haustadt für die perfekte Organisation mit Bewirtung. Auch Gemeindefunkwart Bickelmann bezeichnete diese Sprechfunkausbildung mit 21 Leuten als stärksten Lehrgang. „Es war eine Herausforderung, aber es hat super geklappt. Vom Ergebnis her kann man sehen, dass bei allen was hängen geblieben“, befand er.

Er appellierte an die neuen Sprechfunker: „Nutzt nun den Funk in euren Löschbezirken. Traut euch zu, es zu üben.“ Sein Dank galt allen Teilnehmern und seinen Unterstützern. Die Grüße von Bürgermeister Collmann übermittelte der erste Beigeordnete Bernardi. „Corona geht auch an der Feuerwehr nicht spurlos vorüber. Ich bin beeindruckt über so viele Teilnehmer der jungen Generation. Die Gemeinde hat stets ein offenes Ohr für ihre Feuerwehr, die einen hohen Stellenwert besitzt und fördert den Nachwuchs. Die Wehr wird auch im nächsten Haushalt, den wir jetzt aufstellen, nicht vergessen“, unterstrich er und verband dies mit dem Wunsch, dass alle Wehrleute stets gesund von den Einsätzen zurückkehren.