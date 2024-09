Mit großem Programm Feuerwehr feiert mit allem Drum und Dran

Mit einem tollen Fest hat die Freiwillige Feuerwehr des Löschbezirks Beckingen am Wochenende unter der Schirmherrschaft des gebürtigen Beckingers Bernhard Groß, ehemals aktives Mitglied der Wehr und heute Generalarzt der Luftwaffe, die zweite Etappe des Jubiläumsfestes zu ihrem 150-jährigen Bestehen gefeiert. Während der erste Teil mit Kirchgang und Kommers als offizieller Geburtstagsfeier bereits am 6. Januar, dem Gründungstag, über die Bühne ging, fand nun der zweite Teil des Festes verbunden mit dem Kreisfeuerwehrtag statt. Die Feierlichkeiten waren von Löschbezirksführer Frank Dittert und seinem Team bestens vorbereitet. Los ging mit dem umfangreichen Programm am Freitagnachmittag mit dem Treffen der Kameraden der Alters- und Ehrenwehren, einer Blaulicht-Party am Freitagabend und dann mit Jugendfeuerwehrwettkämpfen, Oldtimer-Treffen und Ausfahrt von über 40 Jahre alten Feuerwehrfahrzeugen am Samstagmorgen, einem Treffen der Feuerwehrfrauen des Kreises am Samstagnachmittag und dem begeisternden Gala-Abend mit Sport- und Musikdarbietungen am Samstagabend. Der Sonntag begann mit der traditionellen Diensttagung der Feuerwehrführungskräfte und einem Frühschoppen-Konzert. Nach dem Mittagessen folgte der von der Urwahlener Bergkapelle musikalisch begleitete offizielle Kreisfeuerwehrtag der Wehren des Kreises mit Grußworten und Ehrungen, der Auslosung der Tombola-Gewinne und als glanzvoller Schlusspunkt der Große Zapfenstreich auf dem nahen Schulhof. Feuerwehrleute aus Beckingen und den Nachbarlöschbezirken waren hierzu angetreten. Ebenso hatten sich viele Zuschauer eingefunden Die Musik zum Zeremoniell spielten das Vereinigte Blasorchester Beckingen und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr aus Treis-Karden