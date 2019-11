Sessionseröffnung in Beckingen : Beckinger starten in die fünfte Jahreszeit

Beckinger starten in die fünfte Jahreszeit

Sessionseröffnung in Beckingen

Beckingen Der Karnevalsverein Grad ze laeds hat sein Prinzenpaar und sein Kinderprinzenpaar vorgestellt.

Prinzessin Pamela I. und Prinz Jan I. sind das neue Herrscherpaar der Beckinger Narrenzunft. Der Karnevalsverein Grad ze laeds kürte bereits einen Tag vor dem offiziellen Beginn der Session sein Prinzenpaar in der Deutschherrenhalle. Als Kinderprinzessin fungiert Lea Sophie I. und als Kinderprinz Niclas I.

Salutschüsse aus den Büchsen des Beckinger Schützenvereins Hubertus hallten weithin hörbar, als das neue Herrscherpaar an der Halle vorfuhr und sich durch das enge Spalier der erwartungsfreudigen Narrenschar kämpfte. Sitzungspräsident Michael Hecker begrüßte neben den Besuchern, darunter Bürgermeister Thomas Collmann, Ortsvorsteher Dieter Hofmann und MdL Dagmar Ensch-Engel, Tollitäten von anderen Vereinen, auch von außerhalb der Region. Die Beckinger fackelten nicht lange: Mit der Überreichung der Machtinsignien, dem Holzkasper, an das Prinzenpaar war die fünfte Jahreszeit in Beckingen eingeläutet.