Fahrt der Vereinsgemeinschaft Hausbach in den Eifelpark Ausflug der Hausbacher Jugend führte zum Eifelpark

Es dauerte nicht viel länger als anderthalb Stunden, bis der Reisebus mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Parkgelände in Gondorf erreicht hatte, wo der Vereinsvorsitzende Raffael Kunz die reservierten Eintrittskarten in Empfang nehmen konnte. Nach einem Gruppenfoto am Tor des Parks machten sich die jungen und erwachsenen Teilnehmenden in Kleingruppen auf, den Park zu erkunden. Die jungen Hausbacher erlebten mit ihren Eltern bei bestem Parkwetter einen interessanten und abenteuerreichen Tag in dem Wild- und Freizeitpark bei Bitburg. Auch der Andrang an den Fahrgeschäften war an diesem Tag überschaubar, wie die Gruppe berichtet. Die Hausbacher Abenteurerinnen und Abenteurer hatten also Grund zur Freude: Sie konnten ohne lange Wartezeiten alle Attraktionen des Parks aufsuchen.