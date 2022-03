Unfall bei Honzrath : Unfallfahrer fuhr einen älteren Peugeot 207

Honzrath Abgebrochene Fahrzeugteile lassen auf die Automarke schließen.

Der Fahrer eines Peugeots 207 älteren Baujahrs hat am frühem Samstagmorgen, 5. März, bei Honzrath Fahrerflucht gegangen. Das hat jetzt die Polizei gemeldet. Fahrzeugteile, die an der Unfallstelle Einmündung L 346 und Straße zur Hellwies zurückgeblieben sind, lassen auf Fahrzeugtyp und Automarke schließen. Der Unbekannte fuhr viel zu schnell in Richtung Düppenweiler, als er in einer Rechtskurve nach links von der Straße abkam und mit einer Verkehrsinsel, Straßenlaterne und Hinweistafel kollidierte.