Großes Jubiläum in Beckingen Erika Groß aus Beckingen vollendete ihr 101. Lebensjahr

BECKINGEN · In noch relativer geistiger Frische vollendete am Donnerstag Erika Groß, geborene Woll, ihr 101. Lebensjahr. Sie kam am 28. Dezember 1922 in Wiesbach zur Welt.

29.12.2023 , 19:00 Uhr

Zum 101. Geburtstag gratulierten Erika Groß, auf dem Foto mit ihrer neunjährigen Urenkelin Ida, auch der Beckinger Bürgermeister Thomas Collmann (rechts) und die stellvertretende Beckinger Ortsvorsteherin Kerstin Schmidt (links). Foto: Norbert Becker​

Von Norbert Becker