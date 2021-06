Schönes Angebot : Erhard Bies sucht Abnehmer für seine Eichenbäumchen

Düppenweiler Erhard Bies aus Düppenweiler sieht das sehr pragmatisch: „Viele Medien beklagen, dass unser Wald stirbt, nur macht kaum jemand etwas dagegen. Wenn Schüler freitags demonstrieren, hilft das der Natur wenig.

Man sollte sie motivieren selber tätig zu werden. Das ist so einfach und kostenlos.“ Man könne zum Beispiel Eicheln sammeln und einpflanzen, schlägt der Mann aus Düppenweiler vor. Und er selbst ist mit gutem Beispiel vorangeschritten: „Ich habe in eineinhalb Monaten schon mehr als 30 Bäumchen vorgezogen, die ich bei Bedarf gerne verschenken möchte.“ Wer sich also ein Eichenbäumchen in den Garten setzen möchte, kann sich einfach beim ihm melden, stellt Erhard Bies klar.