Auch Kritik am Gesundheitsministerium : Nach schwerer Kritik der Eltern - Kita in Reimsbach kehrt zu normalen Öffnungszeiten zurück

Die normalen Öffnungszeiten der Kita St. Andreas in Reimsbach gelten wieder ab Montag. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Reimsbach Plötzlich geänderte Öffnungszeiten hatten an der Kita St. Andreas in Reimsbach für Aufregung und etliche Eltern-Beschwerden gesorgt. Auch an der Politik übten die Eltern Kritik: Es gebe kein funktionierendes Hygiene-Konzept, das nicht auf dem Rücken der berufstätigen Eltern ausgetragen werde. Was sagt das Ministerium zu den Vorwürfen?