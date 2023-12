Einsegnung der kleinen Marienkapelle in der Pfarrkirche Haustadt Einsegnung der Marienkapelle in der Pfarrkirche Haustadt

Am Freitagabend zelebrierte Pastor Helmut Mohr anlässlich des Gedächtnistages Maria Empfängnis in der Pfarrkirche St. Mauritius in Haustadt eine Festmesse. Dabei nahm er auch die Einsegnung der neuen Marienkapelle, die kürzlich in einer Nische links des Eingangsbereiches eingerichtet wurde, vor.