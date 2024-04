Ehrenvorsitzender Hubert Baltes verstorben Ehrenvorsitzender Hubert Baltes verstorben

Besonders engagierte er sich auch in dem 1985 gegründeten Partnerschaftsverein zur Pflege der deutsch-französischen Beziehungen zwischen Honzrath und der Seine-Gemeinde La Grande Paroisse. Aufgrund seiner großen Liebe zur Musik und Geschichte stiftete er eine elektronische Orgel für die dortige denkmalgeschützte Kirche St. Germain. Als Vorsitzender stand er mit viel Herzblut von 1988 bis 2004 an der Spitze des Honzrather Partnerschaftsvereins, der ihn dann zu seinem Ehrenvorsitzenden wählte. Der damalige Kultusminister Jürgen Schreier verlieh in Anerkennung seiner Verdienste im Rahmen der Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft im Jahre 2005 die saarländische Kulturmedaille. Trotz nachlassender Gesundheit blieb er bis zuletzt dem Partnerschaftsverein und den französischen Freunden sehr verbunden. Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau, zwei Söhne mit Gattinnen und zwei Enkelkinder.