Hospizarbeit Damit auch die Einsamsten nicht alleine sterben

Bei der Jubiläumsfeier 20 Jahre Ambulante Hospiz- und Palliativberatungszentren (AHPZ) der Landkreise Saarlouis und Merzig-Wadern in der Stadthalle von Dillingen (die SZ berichtete) wurde eine von vier Ehrenamtlichen vermisst, die dort in einigen Szenen darstellen wollten, warum sie sich gerne in ihrer Freizeit als Hospizhelfer engagieren. Niemand im großen Saal konnte da ahnen, dass diese Mitarbeiterin gerade den Patienten im Kreise seiner Familie für immer verloren hatte, dem sie in seinen letzten Tagen und Stunden ihre ganze Aufmerksamkeit gewidmet hatte.