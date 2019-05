Sportplatz Düppenweiler : Unbekannte versuchen Hochsprunganlage in Brand zu setzen

Die Hochsprunganlage in Düppenweiler. Foto: Polizei

Düppenweiler Unbekannte haben am Dienstagabend versucht die Hochsprunganlage am Sportplatz der Grundschule Düppenweiler in Brand zu setzen.

Am Dienstag (28.05.2019) wurde der Polizeiinspektion Merzig gegen 21.45 Uhr ein Brand im Bereich des Sportplatzes der Grundschule Düppenweiler gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine bislang unbekannte Person versucht hatte, die dortige Hochsprunganlage in Brand zu setzen. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt.

Durch das schnelle Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehr Düppenweiler konnte der Brandherd umgehend gelöscht werden, so dass ein höherer Sachschaden (Wert der Anlage etwa 10 000 Euro) verhindert werden konnte. Durch den Brand, der nach Polizeiangaben durch mehrere Bündel Zeitungen vorsätzlich gelegt wurde, entstand eine großflächige Beschädigung im Bereich der „Tartanbahn“. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 1000 Euro.