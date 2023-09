Große 300-Jahrfeier 300 Jahre Kupferbergbau in Düppenweiler

DÜPPENWEILER · Gleich aus doppeltem Anlass wurde in Düppenweiler am zweiten September-Wochenende gefeiert: Der Bergbau in Düppenweiler feierte 300- und der Verein für Geschichte und Kultur 40-jähriges Bestehen.

25.09.2023, 11:24 Uhr

So sah der Aufmarsch der Bergparade zu den Feierlichkeiten am Sonntagmorgen aus. Foto: Norbert Becker​

Von Norbert Becker

In Düppenweiler wurde, wie stets bei besonderen Anlässen, am zweiten September-Wochenende wieder kräftig gefeiert. Diesmal waren es die Jubiläen 300 Jahre Bergbau in Düppenweiler und 40 Jahre „Historisches Kupferbergwerk – Verein für Geschichte und Kultur“, die mit einem gelungenen Fest begangen wurden.