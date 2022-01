Blutspende in Deutschherrenhalle Beckingen : Das Deutsche Rote Kreuz Beckingen ruft zur Blutspende auf

BECKINGEN Der DRK-Ortsverein Beckingen, der seit Jahrzehnten erfolgreich Blutspendetermine organisiert, ruft für Mittwoch, 12. Januar, 16.30 bis 20 Uhr, wieder zur Blutspende in der Deutschherrenhalle auf.

Auch und gerade in der Coronazeit sind die Blutspendedienste dringend auf die Unterstützung der Bevölkerung durch Blutspenden angewiesen, teilt das DRK mit. Diese tragen demnach nicht nur zur Rettung von Babys bei, sondern sind auch für Kranke und Unfallopfer enorm wichtig. Laut DRK steht seit Ausbruch der Corona-Pandemie für die DRK-Blutspendedienste der Schutz der Blutspender sowie der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter an oberster Stelle. Dadurch wurde erreicht, dass zehntausende Blutspendetermine in Corona-Zeiten ein sicherer Ort für alle Beteiligten geblieben sind, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Aufgrund der bundesweit wieder rasant ansteigenden Neuinfektionen sowie der damit verbundenen Hospitalisierungsrate werden die DRK-Blutspendedienste ihre bisherigen, erfolgreichen Sicherheitskonzepte noch weiter verstärken, kündigte die Organisation an. Es gelte die 3G-Regelung (geimpft, genesen oder getestet) Ein Antigen-Schnelltest dürfe nicht älter als 24 Stunden sein, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden. Wer Blut spenden möchte, kann vorab online buchen. Für Personen, die sich spontan zur Spende entschließen und ohne Anmeldung kommen, werden nach Darstellung des DRK Kapazitäten bereitgestellt. Der Personalausweis ist mitzubringen und die FFP2-Schutzmaske zu tragen. Da die früher übliche Beköstigung vor Ort derzeit nicht erfolgen kann, werden Lunchpakete mit nachhause gegeben. Durch das neue Terminvergabesystem haben sich die Abläufe an den Blutspendetagen spürbar verbessert und lange Warteschlangen an der Anmeldung drastisch reduziert, teilt das DRK weiter mit.