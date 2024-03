Ehrungen und Dankesworte 2023 kamen 55 neue Blutspender hinzu

Zur diesjährigen Blutspenderehrung des Ortsvereins Beckingen des Deutschen Roten Kreuzes im Gasthaus Lorang begrüßte der Vorsitzende Siegbert Baum ganz besonders die zu ehrenden Mehrfachspender, die Helferinnen und Helfer des DRK und der befreundeten DLRG-Ortsgruppe sowie als weitere Gäste den ersten Gemeindebeigeordneten Hubert Schwinn und den Referenten Christoph Ernwein von der Blutspendezentrale Bad Kreuznach. Baum erklärte: „Seit nunmehr 59 Jahren führen wir in Beckingen Blutspendetermine durch, erstmals als Werkstermin bei dem damaligen Schraubenwerk Karcher, dann in der Schulturnhalle und jetzt seit über 38 Jahren in der Deutschherrenhalle. Ich danke den Vertretern der Gemeinde für deren unentgeltliche Überlassung, damit die Blutspendetermine durchgeführt werden konnten und auch hoffentlich weiter durchgeführt werden können.“ Und weiter: „59 Jahre sind eine lange Zeit, in der unschätzbare Hilfe mit gespendetem Blut geleistet werden konnte und nur deshalb, weil die Blutspender uns die Treue gehalten haben.“ Somit sei gewährleistet gewesen, dass der Strom des gespendeten Blutes in dieser Zeit nicht abriss und immer wieder die lebensrettenden Blutspenden gesammelt und zweckgebunden abgegeben werden konnten.