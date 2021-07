Filmarbeiten bei Düppenweiler : Maldix, Sodix und Co. erwachen zum Leben

Düppenweiler Für das neue Projekt „Litermont Mystery Tour“ entstehen Aufnahmen mit modernster Technik.

Gespenstisch turbulent ging es in der Nacht zum Sonntag im Düppenweiler Wald zu. Räuber trieben ihr Unwesen, und es gab Mord und Totschlag. Und da durften die Geister auch nicht fehlen. Wenn der Ritter Maldix, der Händler Sodix oder die verkaufte Braut bei Nacht und Nebel wieder lebendig werden, tut sich Mysteriöses. „Litermont Mystery Tour“ heißt ein von der Europäischen Union gefördertes Projekt, das derzeit die Gemeinde Beckingen und die Saarschleifenland Touristik GmbH, die Tourismusgesellschaft des Landkreises, auf den Weg bringen. Mittels modernster Aufnahmetechnik entstehen passend dazu faszinierende Filmsequenzen, ganz so wie nun mit dem Händler Sodix (Heinrich Mühlen), der nach seiner Ermordung durch zwei Räuber als Geist aus einem kleinen See heraussteigt.

Die Nutzer des neu konzipierten Wanderweges können voraussichtlich ab August mittels virtueller Realität und 3D-Brille dank 360-Grad-Aufnahmetechnik mitten hinein in diese so geheimnisvolle und mysteriöse Sagenwelt eintauchen. Die Kölner Produktionsfirma Zoom Entertainment (Regisseur und Produktionsleiter: Ivan Sertic) realisiert derzeit mit einer Düppenweiler Schauspielgruppe an authentischer Stelle mitten im nächtlichen Düppenweiler Wald an den Hängen des sagenhaften Litermonts die entsprechenden Filmaufnahmen.