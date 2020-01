Beckingen Gemeinderat Beckingen beschließt einstimmig Doppelhaushalt. Schwerpunkte bei Investitionen in Bereichen Betreuung und Bildung.

Knapp zehn Millionen Euro wird die Gemeinde Beckingen in den kommenden zwei Jahren investieren. Diese Zahl nannte Bürgermeister Thomas Collmann in der Jahresabschlusssitzung der Gemeinderates Beckingen, als es um die Verabschiedung des Doppelhaushaltes für die Jahre 2020 und 2021 ging. Einstimmig stimmten die Ratsfraktionen dem Etat zu, der nach den Worten des Verwaltungschefs fünf Blöcke geprägt ist. So sollen die beiden Neubaugebiete in Beckingen und Düppenweiler vorangebracht werden. Zudem kündigte er Geld für die Kindergärten und für Maßnahmen in die gemeindliche Infrastruktur an, die seiner Meinung nicht vernachlässigt werden darf. „Wobei ich nicht verhehlen möchte, dass Investitionen in Kindergärten und Schulen für die Gemeinde nach wie vor oberste Priorität haben“, machte er deutlich. Investitionen stehen auch für die Feuerwehr an. Insgesamt 330 000 Euro stünden für ein neues Feuerwehrfahrzeug 2021 bereit. Auch Sport und Kultur sollen nicht vernachlässigt werden, sagte Collmann: „Insgesamt investiert die Gemeinde in 2020 5,359 Millionen Euro und in 2021 noch einmal 4,285 Millionen Euro, wobei im Doppelhaushalt 2020/2021 Investitionskredite von jeweils 900 000 Euro pro Jahr vorgesehen sind.“ Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich das Investitionsvolumen nach seiner Darstellung verdreifacht. „Wir wollen gemeinsam in allen Gemeindebezirken vorankommen und die Gemeinde auch lebenswerter gestalten.“ Collmann nannte es selbstverständlich, dass die Gemeinde Beckingen den Anspruch hat, die Personal- und Sachkosten wie in den Vorjahren zu deckeln und ständig nach intelligenten Einsparmöglichkeiten zu suchen. Positiv sei, dass die Gemeinde die Höhe der Kassenkredite bislang immer in Grenzen gehalten habe. „Kassenkredite sollen theoretisch nur der Liquiditätssicherung dienen. In vielen Kommunen wachsen diese Kassenkredite jedoch ständig an und werden somit systemwidrig zur Finanzierung laufender Ausgaben dauerhaft verwendet. Dies war jedoch in der Gemeinde Beckingen bislang nicht der Fall“, betonte der Verwaltungschef.